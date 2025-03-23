شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين عزمى: أحمد العوضى رشحني للدور.. ولم أتردد لحظة فى قبوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة كارولين عزمي عن ترشيحها لدورها في المسلسل فهد البطل من قبل الفنان أحمد العوضي، مؤكدة أنها وافقت فورًا دون تردد، خاصة بعدما وجدت أن الشخصية جديدة عليها ولم تقدمها من قبل.

وفي تصريح خاص لـ الخليج 365، أوضحت كارولين أنها انجذبت للعمل منذ قراءتها للحلقات الأولى، حيث وجدت أن كل حلقة مليئة بالأحداث والصراعات المتصاعدة، ما جعلها متحمسة للمشاركة في المسلسل.

مسلسل فهد البطل هو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، حول شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

مسلسل حق عرب جمع كارولين عزمى واحمد العوضى فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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