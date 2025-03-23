شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الشر يتألقون في دراما رمضان 2025.. أدوار خطفت الأنظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ بداية موسم دراما رمضان 2025 وحتى الآن، يتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المسلسلات، حيث يميلون إلى تصنيف الممثلين وفقًا لأدائهم في تجسيد الشخصيات، ورغم تنوع الأدوار، تظل أدوار الشر من أكثر الشخصيات التي تترك أثرًا في وجدان المشاهدين، سواء خلال عرض المسلسل أو حتى بعد انتهائه، خاصة عندما يتألق النجم في تقديمها ببراعة. في السطور التالية، نستعرض أبرز الفنانين الذين تميزوا في أداء أدوار الشر في دراما هذا العام.

في البداية مع الفنان القدير أحمد عبد العزيز، الذي تميز بتقديم شخصية عمدة غلاب الشرير في مسلسل فهد البطل مع الفنان أحمد العوضي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامي صعيدي.



أحمد عبد العزيز

وفي نفس المسلسل، يتألق الفنان محمود البزاوي في تقديم شخصية توفيق التمساح بدور الشر، بسبب قتل والد الفنان أحمد العوضي داخل أحداث، ويتسبب في حلقات المقبلة صراعات مع بعض.



محمود البزاوي

وضمن مفاجآت أدوار الشر تأتي الفنانة أنوشكا حيث تجسد دور الأم المتسلطة المسيطرة والشرير فى مسلسل وتقابل حبيب مع النجمة ياسمين عبد العزيز واستطاعت أن تلفت الأنظار بشكل كبير.



أنوشكا

في نفس المسلسل أيضًا، تألقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بسبب الأداء القوي والمميز لشخصية "رقية العسكري" في مسلسل وتقابل حبيب والذي يحظى بمشاهدات عالية في مصر والوطن العربي.

واستطاعت نيكول سابا أن تخطف أنظار الجمهور نظرًا لتقديمها شخصية السيدة "الجبروت" في مواجهة "ليل" لتثبت أن الشخصيات القوية في جهة "الشر" تقود العمل إلى القوة والنجاح وتفاعل الجمهور مع كل مشهد لها.



نيكول سابا

كما قدم النجم محمود حميدة شخصية ماجد في مسلسل ولاد الشمس، الرجل الشرير الذي يتلاعب بمشاعر وأقدار من حوله لتحقيق مصالحه الشخصية، وتدور أحداث المسلسل حول صديقين تربيا معًا في دار للأيتام، ليجدا نفسيهما في عالم الجريمة والسرقة.

كما أيضًا شارك الفنان محمد عبده في مسلسل الشرنقة بدور أنور الشرير، مع الفنان أحمد دواود، حيث أضاف حضوره الفني قيمة للعمل، وبات من أبرز الشخصيات في المسلسل، الذي عرض حصريًا على منصة Watch it، يضم مجموعة من النجوم، من بينهم مريم الخشت وعلي الطيب، ويتناول قضايا اجتماعية معاصرة.



محمد عبده

ويعود مرة أخرى كل من الفنان منذر رياحنة ومحمد نجاتي إلى تقديم دور الشر في مسلسل "حكيم باشا"، حيث يجتمع للمرة الثانية مع النجم مصطفى شعبان بعد تعاونهما في مسلسل "المعلم" الذي قدم فيه رياحنة شخصية شريرة العام الماضي.



منذر رياحنة



محمد نجاتي

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