شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق ودنيا سمير غانم يجتمعان بأغنية "هلي يا فرحة هلي" بمسلسل عايشة الدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كواليس من الفرحة شهدها مسلسل عايشة الدور بتقديم دويتو جمع بين بطلة العمل الفنانة دنيا سمير غانم والفنان إيهاب توفيق بعنوان "هلى يا فرحة هلي" وسط أجواء ورقص التسعينيات.



كواليس أغنية إيهاب توفيق ودنيا



إيهاب توفيق ودنيا سمير غانم والسبكي



إيهاب توفيق ودنيا سمير غانم



إيهاب توفيق ودنيا سميرغانم



دنيا سمير غانم وإيهاب توفيق



دنيا وإيهاب

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية .

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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