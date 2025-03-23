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إيهاب توفيق ودنيا سمير غانم يجتمعان بأغنية "هلي يا فرحة هلي" بمسلسل عايشة الدور

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  • إيهاب توفيق ودنيا سمير غانم يجتمعان بأغنية "هلي يا فرحة هلي" بمسلسل عايشة الدور 1/7
  • إيهاب توفيق ودنيا سمير غانم يجتمعان بأغنية "هلي يا فرحة هلي" بمسلسل عايشة الدور 2/7
  • إيهاب توفيق ودنيا سمير غانم يجتمعان بأغنية "هلي يا فرحة هلي" بمسلسل عايشة الدور 3/7
  • إيهاب توفيق ودنيا سمير غانم يجتمعان بأغنية "هلي يا فرحة هلي" بمسلسل عايشة الدور 4/7
  • إيهاب توفيق ودنيا سمير غانم يجتمعان بأغنية "هلي يا فرحة هلي" بمسلسل عايشة الدور 5/7
  • إيهاب توفيق ودنيا سمير غانم يجتمعان بأغنية "هلي يا فرحة هلي" بمسلسل عايشة الدور 6/7
  • إيهاب توفيق ودنيا سمير غانم يجتمعان بأغنية "هلي يا فرحة هلي" بمسلسل عايشة الدور 7/7

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القاهرة - سامية سيد - كواليس من الفرحة شهدها مسلسل عايشة الدور بتقديم دويتو جمع بين بطلة العمل الفنانة دنيا سمير غانم والفنان إيهاب توفيق بعنوان "هلى يا فرحة هلي" وسط أجواء ورقص التسعينيات.

كواليس اغنية ايهاب توفيق ودنيا
كواليس أغنية إيهاب توفيق ودنيا

 

ايهاب توفيق ودنيا سمير غانم والسبكي
إيهاب توفيق ودنيا سمير غانم والسبكي

 

ايهاب توفيق ودنيا سمير غانم
إيهاب توفيق ودنيا سمير غانم

 

ايهاب توفيق ودنيا سميرغانم
إيهاب توفيق ودنيا سميرغانم

 

دنيا سمير غانم وايهاب
دنيا سمير غانم وإيهاب توفيق

 

دنيا وايهاب
دنيا وإيهاب

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON  في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية .

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي  وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي  وأشرف نصر وندى عزت  وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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