شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الشناوي ومريم ناعوم يجيبان على أسئلة الجمهور بخصوص لام شمسية فى لايف.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج كريم الشناوى، مخرج مسلسل لام شمسية، عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام، ظهوره في فيديو لايف مع المؤلفة مريم ناعوم غدًا 24 مارس، حتى يتمكنا من الإجاية على أسئلة الجمهور الخاصة بمسلسل لام شمسية الذى أصبح حديث الشارع المصرى بعد تسليط الضوء على قضية من أهم القضايا وهى الاعتداء الجنسى على الأطفال، بالإضافة إلى التفكك الأسرى وخلافه.

وكتب المخرج كريم الشناوى: استنونا يوم 24 مارس الساعة 4 في لايف مميز مع المخرج كريم الشناوي والسيناريست مريم نعوم.

كل أسئلتكم عن مسلسل "لام شمسية" مستنيينها في الكومنتات!



لام شمسية

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025