شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فاضل يعود إلى حياته الطبيعية بعد مساعدة دنيا سمير غانم في عايشة الدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد مروان "أحمد فاضل" إلى حياته الطبيعية مرة أخرى، بعد مساعدة عايشة "دنيا سمير غانم"، خلال أحداث مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON، وساعدته على تخطى أزمة وفاة صديقه مختار في حادث وهو الذى كان يقود السيارة، ودخل في حالة اكتئاب، وعند دخول عايشة الجامعة عرفت الحكاية وساعدته، حتى في الحلقة الثامنة من المسلسل عاد إلى حياته الطبيعية و ارتداء الملابس من الألوان الدرجات الفاتحة، وأعربت عايشة بسعادتها أنها شهادته في هذه الحالة.

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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