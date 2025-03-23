شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير وتألق محمود الليثي في غناء تتر مسلسل شباب امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققته أغنية عينى ع الشرف لنجم الأغنية الشعبية محمود الليثى تتر مسلسل شباب امرأة، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق الذى يعرض خلال موسم رمضان وحقق نجاحًا كبيرًا.

ولاقت الأغنية ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، حيث قدمها الليثى بشكل جديد ودائما يبدع في غنائه لتتر أى عمل يقدمه.

أغنية عينى ع الشرف من كلمات محمد النجار وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع أكرم عادل.

تلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

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