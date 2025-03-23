شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد عن علاقتها بوالدها: "مسامحاه لكن لا أريد أي صلة بيننا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة تارا عماد عن طبيعة علاقتها بوالدها، مؤكدة أنها علاقة ضعيفة وخالية من المشاعر، حيث لم تتعامل معه منذ سنوات، خاصة بعد انفصال والديها وهي طفلة، وأضافت تارا: "أنا مش زعلانة منه ولا بعاتبه، ومسامحاه، لكن مش عايزة يكون بينا علاقة، ممكن ناس تشوفني شريرة، لكن ده القرار اللي مريحني".

كما أوضحت أنها لا تعرف ما إذا كانت ستندم على هذا القرار مستقبلاً أم لا، لكنها تشعر بأنه ليس هناك ما يبني عليه مشاعر الوجع أو الانهيار، مؤكدة: "لو غيرت رأيي في المستقبل خير، ولو مغيرتش برضه خير".

يذكر أن آخر أعمال تارا عماد مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.