شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حمودة يشيد بمسلسلات المتحدة قلبي ومفتاحه وتقابل حبيب والنص.. اعرف باقي القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الكاتب الصحفى عادل حمودة بعدد من أعمال دراما الموسم الرمضانى، وعلق قائلاً عبر حسابه على فيس بوك: لا يجوز الحكم على الأشياء بأسلوب التعميم، كأن نقول إن كل الشعب الفلاني كذا وكل الجيل الجديد كذا، هذا خطر في التقييم قوبلت به دراما شهر رمضان دون تفنيد مسلسل بعد الآخر.

وأضاف: "أنا شخصيًا سألت أصدقائي من النقاد والمتابعين عن المسلسلات التي يقترحون أن أشاهدها وكانت القائمة طويلة ومنها قلبي ومفتاحه وتقابل حبيب والنص وقهوة المحطة وولاد الشمس لام شمسية، وأشهد أن اختياراتهم كانت جيدة، وشاهدت هذه المسلسلات وسط أسرتي الصغيرة والكبيرة".

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يذكر أن مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.