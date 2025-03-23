شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر وحمادة هلال نجوم حفلات العيد بتوقيع تامر عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر، يقدم البيت الفني للفنون الشعبية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم مجموعة من الفقرات في السيرك القومي ومسرح البالون ومسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.

ويقام حفل للنجم حمادة هلال وذلك بمسرح البالون ثاني أيام عيد الفطر المبارك وفي ذات الحفل سوف تقدم فرقة أنغام الشباب فقرة غنائية بالفصل الأول من يعقبها استعراضات المولد، الزار وخان الخليلي لفرقتي رضا للفنون الشعبية والاستعراضية والقومية للفنون الشعبية والإستعراضية وهي من الحان محمد مصطفى وتصميم محمد قذافي ورحمة عمرو.

ويقام ثالث أيام عيد الفطر بمسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية حفل النجم مصطفى قمر يصاحبه فقرة تراثية لتابلوهات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وفقرة للسيرك القومي.

ويفتتح البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم حفلاته بالسيرك القومي للجماهير وسوف يحيي حفل السيرك القومي ثالث أيام عيد الفطر الفنان سامح يسري.

ومن جانبه صرح الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية أن البيت الفني للفنون الشعبية سيقدم مسرحية الأطفال عيد سعيد جدا صباحا بأيام عيد الفطر بمسرح محمد عبد الوهاب بالأسكندرية المسرحية بطولة الفنان رضا ادريس مع مجموعة من الأطفال وهي مسرحية كوميدية إستعراضية يشارك بها عناصر من فرقة رضا وهي من إخراج محمد مصطفى.

وأضاف "عبدالمنعم" فضلا عن هذا سيتم إفتتاح سينما الشعب بقاعة صلاح جاهين بالعجوزة والتي ستعرض فيلم سيكو سيكو بدءا من ليلة وقفة عيد الفطر في توسع جديد لسينما الشعب التي بدأت برعاية وزارة الثقافة في 2022 تحت شعار سينما النهاردة بأسعار زمان وحققت معادلة صعبة في تحقيق الأرباح وزيادة دور العرض السينمائي بمصر من جهة ومن جهة أخرى سيتم عرض أحدث الأفلام بأسعار تتراوح بين ٢٠ و٥٠ جنيه بمواقع عديدة للوزارة بالمحافظات.