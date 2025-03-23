شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 9.. هل ستنكشف دنيا سمير غانم في الجامعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON، باقتحام عايشة "دنيا سمير غانم" الجامعة ليلاً لحذف رسالة فاطيما بنت شقيقتها التي أرسلتها إلى الجامعة، حتى لا تنكشف أنها متقمصه شخصيتها، لذلك هل ستنكشف عايشة هذا ما ستكشفه أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل.

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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