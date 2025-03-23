شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قهوة المحطة يحصد إشادات واسعة بين الجمهور والنقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردود أفعال واسعة بين الجمهور والنقاد ينالها مسلسل قهوة المحطة، على وسائل التواصل الاجتماعي فمنذ بدء عرض الحلقات، ظهر التفاعل على أداء الممثلين وقصة العمل والتألق الواضح في إتقان اللهجة الصعيدية التي بالعادة ما تمثل صعوبة للكثير من الممثلين.

ولم يختلف الجمهور أو النقاد على النص ونعومة السيناريو والحوار وتلقائيته المفرطة للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذي أصبح علامة مسجلة للجودة في كل ما يقدمه على مدار السنوات الماضية.

كما أشاد النقاد بإخراج إسلام خيري لقهوة المحطة واختياره للممثلين وفريق العمل بالكامل، الديكور والموسيقى التصويرية، وإعادة إحياء تراث موسيقى وأغنيات الراحل أحمد منيب في تيتر المسلسل.



اشادات بمسلسل قهوة المحطة



اشادات قهوة المحطة



اشادات قهوه المحطة



يذكر أن قهوة المحطة من تاليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري وهو بطولة جماعية للنجوم أحمد غزي وأحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهاله صدقي وانتصار وحسن ابو الروس وفاتن سعيد وعلاء مرسي وضياء عبد الخالق وعلاء عوض ويوسف عثمان واحمد ماجد وغيرهم الكثير.

ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعياً وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا انه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمه قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي مميز.

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