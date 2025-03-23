شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاهد مؤثرة لـ أمينة خليل في الحلقة السابعة من مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدعت النجمة أمينة خليل، في شخصية نيللى التي تقدمها في مسلسل لام شمسية، وتقصمت الدور بكل احترافية وتألق وجعلت كل المشاهدين ينفعلون معها في كل مشهد وكل مشاعر الغضب والحب وفي كل الانفعالات، وخصوصًا في الحلقة السابعة في أكثر من مشهد، كل مشهد أحلى من بعض.

المشهد الأول عندما علمت بخيانة زوجها طارق أحمد السعدنى، وواجهته بكل قوة وحزن وكانت كل تعبيرات وجهها تتحدث عنها قبل أن تتكلم، المشهد الثانى ويحاول طارق أن يصلح علاقته به ويطبطب عليها وتبكى في حضنه بكل حرقة أنه كسر قلبها ولأن تستطيع أن تتخطى خيانته وكسرة قلبها.

المشهد الثالث وهي تتحدث مع الدكتورة النفسية بكل وجع وحزن وكسرة وشرح ما يحدث لها وما تعانيه من اضطرابات مع زوجها في العلاقة، وتبكى بشده و أنها لم تتحدث مع أحد من قبل خصوصا أن والدتها توفت وهى صغيرة و ليس لديها أخوات بنات.

المشهد الرابع وهى تواجه زوجها طارق للمرة الثانية وأنه مثل ما لديه احتياجات هي أيضا لديها احتياجات ولم يقف بجانبها و أخذها حجه لخيانتها و كذاب و غشاش وأنها سوف تطلق و لن تتراجع عن قرارها، و المشهد الخامس في نهاية الحلقة و هي تقف وراء الباب في ترقب و تشاهد بعينها فى صدمة كبيرة لتدخل على أولادها وتقولهم " أنتوا بتعملوا ايه".

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 5 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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