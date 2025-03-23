في دراما الصعيد والوجع الإنساني.. إياد نصار يُكمل رحلته الرمضانية حتى النهاية

ميرنا وليد - بيروت - يواصل الممثل الاردني تصوير مشاهده في مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي يُعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وسط إشادات واسعة من الجمهور والنقاد حول أدائه اللافت في دور "حسن عبدالودود"، وقد تم تصوير العديد من مشاهد العمل في شوارع القاهرة والجيزة، بينما تفاعل عدد كبير من المتابعين على منصات التواصل مع الشخصية، معتبرين أنها قريبة من حياتهم اليومية.

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وأعرب نصار عن سعادته بهذا التفاعل قائلاً: "أحب أن يشعر المشاهد بأن الشخصيات تشبهه وتعكس واقعه، فالشعور بالغربة أثناء المشاهدة يفقد العمل روحه، ويجب أن تُرفع الأصوات عند حدوث ذلك"، وأضاف نصار أن فريق العمل يبذل مجهوداً كبيراً لتقديم المسلسل بأفضل صورة ممكنة، رغم ضغط التصوير خلال شهر رمضان، مع الالتزام بالاهتمام بأدق التفاصيل. كما عبّر عن تقديره للأعمال التي تناقش قضايا مجتمعية عميقة، مشيراً إلى أن شخصية "حسن عبدالودود" تمثل تحديًا كبيرًا له، لا سيما وأنه يرفض فكرة إصدار الأحكام المطلقة على الآخرين، وأكد أن المسلسل يطرح تساؤلات حول ظاهرة "جلسات المصطبة"، وما تحمله من نميمة وأحكام شعبية، مشيراً إلى ضرورة مراجعة هذه الأعراف التي تضع الأفراد في موضع الاتهام لمجرد اقترابهم من الخطأ، حتى لو لم يرتكبوه فعلياً.

"ظلم المصطبة" يتناول في 15 حلقة حكايات من قلب الريف المصري، وتحديداً من مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث يتعمق في العادات والتقاليد التي تُستخدم أحياناً كأحكام فاصلة بين الناس، في إطار إنساني واجتماعي مليء بالصراعات.

المسلسل من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، ويشارك كضيوف شرف كل من دياب وأحمد فهيم. من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجائي وإسلام حافظ، وإخراج محمد علي، عمرو موسى وهاني خليفة.