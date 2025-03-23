فيلم "الناظر" يعود بجزئه الثاني.. ومصطفى غريب يتولى البطولة خلفًا لـ علاء ولي الدين

ميرنا وليد - بيروت - كشف المخرج مجدي الهواري عن تفاصيل الجزء الثاني من الفيلم الكوميدي الشهير "الناظر"، الذي سيحمل عنوان "ابن الناظر"، ومن المقرر بدء تنفيذه في الفترة المقبلة.

وأوضح الهواري، خلال لقائه في برنامج "الستات" مع مفيدة شيحة وسهير جودة، أن فكرة الجزء الجديد جاءت استجابةً لمطالبات الجمهور، رغم رحيل بطل الجزء الأول الفنان علاء ولي الدين. وأشار إلى أن الفيلم سيركز على شخصية "عاشور"، الابن الذي ظهر في نهاية الجزء الأول، والذي سيجسده الفنان الكوميدي مصطفى غريب، بينما لا يزال اسم المخرج المنتظر للعمل غير محدد بعد.

وعلى صعيد آخر، أثار مجدي الهواري جدلاً بتعليق غامض نشره عبر حسابه، قال فيه: "حاول تسوق لمسلسلك زي مانت عايز حتى لو عملت فيها ناجح!! بس المشكلة إنك بتصدق بعد شوية إنك عامل حاجة حلوة وتتعامل على هذا الأساس مع إننا دفنينه سواً"، وهو ما اعتبره البعض تعليقًا ناقدًا لبعض الأعمال الدرامية المعروضة حاليًا.

كما نشر الهواري بوسترًا مبدئيًا لقصة بعنوان "شيطان كرداسة"، ضمن مسلسل جديد يحمل اسم "القصة الكاملة"، والذي يجري التحضير له حاليًا. القصة من تأليف محمد صلاح العزب وفرح العزب، وإخراج ياسمين أحمد كامل، بينما لم يُفصح بعد عن أسماء أبطال العمل. وقد علّق الهواري على البوستر قائلاً: "الفرعون الصغير جاهز للاحتفال.. تفتكروا مين الأبطال؟".

في السياق ذاته، أعلنت المؤلفة إنجي علاء عبر حسباها عن مشاركتها في كتابة حلقات مسلسل "القصة الكاملة"، والذي يعتمد على قصص درامية مستوحاة من وقائع جرائم حقيقية وقعت في العالم العربي. وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج والمنتج مجدي الهواري، مؤكدة أن العمل سيكون ضخماً ومميزاً، ويُذكر أن آخر أعمال مجدي الهواري كان مسلسل "دايمًا عامر" الذي عُرض عام 2022، وشارك في بطولته مصطفى شعبان، وتناول مشكلات التعليم في مصر بطريقة درامية تجمع بين الكوميديا والواقعية.