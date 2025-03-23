ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري أحمد السقا عن وجود خطط فعلية لتقديم جزء ثانٍ من فيلم "مافيا"، مؤكداً أن العمل في مرحلة التنفيذ بالفعل. جاء ذلك خلال ظهوره في الجزء الثاني من حلقته في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم.

وقال السقا: "اتكلمت أنا وأستاذ شريف عرفة عن فكرة "مافيا 2"، والمشروع في مرحلة تنفيذية حالياً، مع الاحتفاظ بمعظم الأبطال، لكن سيكون هناك بعض التغييرات في التفاصيل". وأضاف: "مش بنعمله استثمار لنجاح الجزء الأول، لكن الفكرة اللي عرضها عليّ شفهياً أستاذ شريف واعدة جدًا، ولو التزمنا بيها هتكون خطوة موفقة بإذن الله".

وفيما يتعلق بالأنباء المتداولة عن جزء ثالث من فيلم "الجزيرة"، أكد السقا أنه لا يعلم شيئًا عن الأمر، قائلاً: "أنا أول مرة أسمع الكلام دا، والقرار في يد أستاذ شريف عرفة ومحمد دياب".

يُذكر أن فيلم "مافيا"، الذي عُرض لأول مرة عام 2002، من تأليف "مدحت العدل" وإخراج شريف عرفة، وشارك في بطولته كل من منى زكي، مصطفى شعبان، أحمد رزق، توفيق عبد الحميد، وعباس أبو الحسن.

كانت هذه تفاصيل خبر "مافيا 2".. أحمد السقا يعود بالجزء الثاني بعد أكثر من 20 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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