سحر حسين تستعد لمسرحية خوات سندريلا خلال عيد الفطر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 02:50 مساءً - تستعد الفنانة سحر حسين لتقديم عروض مسرحيتها الاستعراضية الكوميدية "خوات سندريلا"، وذلك على مسرح الكشافة بحولي، وهي مسرحية من تأليفها، وعلّقت في أحد منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت: "مسرحية خوات سندريلا".

مسرحية "خوات سندريلا"

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آخر مسرحية قدمتها الفنانة سحر حسين

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هي مسرحية استعراضية كوميدية، ستُقدم عروضها في أول أيام عيد الفطر بالكويت على مسرح الكشافة بحولي، وهي من تأليف الفنانة سحر حسين، ومن إخراج يوسف الحشاش ومحمد الحملي، ومن بطولة كلّ من الفنانة، مرام البلوشي، فتات سلطان، بالإضافة إلى آخرين.وكانت آخر مسرحية للفنانةهي مسرحية "بينوكيو"، من بطولتها، بالإضافة إلى عدد من الفنانين، منهم خالد بن حسين، ليالي دهراب، غرور صفر، أحمد بن حسين، طلال باسم، شملان العميري، عبدالله الخضر، عبدالعزيز العنزي، عبدالرحمن الخراز، عبدالله وليد، جاسم ذياب. وهي من تأليف الكاتب جاسم الجلاهمة، إدارة عذاري العواد، إخراج يوسف البغلي، وقُدمت عروضها على مسرح نقابة العمال، ميدان حولي.

كما سبقها عمل مسرحي أيضاً، قُدم بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعنوان "المنخفض ياي"، وهي من تنظيم أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، بالتعاون مع مركز الفجيرة الإبداعي التابع لوزارة الثقافة، وهي من بطولة الفنانة سحر حسين وهند البلوشي.

آخر أعمال سحر حسين الدرامية

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وكان آخر عمل درامي عُرض للفنانةهو مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، من إخراج علي العلي، ومن تأليف هبة مشاري حمادة، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، وأحمد إيراج.

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