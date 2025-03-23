غادة الكندري تنشر صوراً من كواليس للمعاريس فقط وتسأل جمهورها عن توقعاتهم للعمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 02:50 مساءً - شاركت الفنانة غادة الكندري عدداً من متابعيها صوراً لها من كواليس مسلسلها "للمعاريس فقط"، وهي تجسد شخصية "عالية"، ويُعرض العمل حالياً بالموسم الرمضاني 2025.

وسألت غادة الكندري جمهورها عن توقعاتهم للعمل، وعلّقت وكتبت: "للمعاريس فقط توقعاتكم للأحداث؟".

وهنا تفاعل معها متابعوها، وكتب لها الفنان ميثم بدر: "مبدعة غادة"، فيما كتبت إحدى المتابعات: "حلو اللي جالسة تسوينه في يوسف"، فيما كتبت متابعة: "براڤو غادة"، وكتبت متابعة أخرى: "وربي أحبها هي وتمثيلها"، أما إحدى المتابعات فكتبت: "ما أحب البرود ليش ما واجهتي يوسف"، أما متابعة أخرى فكتبت: "عالية شي مو طبيعي"، أما إحدى المتابعات فكتبت: "واو جميلة ما شاء الله"، فيما كتبت متابعة: "حبيت شخصيتك القوية كفو".

وكتبت متابعة أخرى: "تهبلين وشاطرة وطبيعية، صدفة شفت المسلسل من ناحية الشخصية والستايل والأداء وطريقتك بالحوار، برافو أبدعتِ ما شاء الله، حسيتك صح مو تمثيل، وأنا أكثر شخص ينتقد ويعلّق على الأخطاء، بس انتي ولا غلطة، براڤو عجيبة".

مسلسل "للمعاريس فقط"

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" هو مسلسل من بطولة الفنانة هيا عبدالسلام، بشار الشطي، فؤاد علي، جنى الفيلكاوي، ريم أرحمة، ميثم بدر، غادة الكندري، شيماء قمبر، أحمد السداني، ريم النجم، سارة صلاح، إيمان العلي، ريم النجم، وهو من إخراج هيا عبدالسلام ولولوة عبدالسلام، ومن تأليف علياء الكاظمي.

يتناول العمل أحداث وجوانب الحياة الزوجية والعلاقات بين الأزواج حديثي الزواج، والمشاكل التي تحدث بينهم بصورة يومية، وأدوار الأشخاص المحيطين بهم في تهدئة الخلافات بينهم، أو تصعيدها، وتتوالى الأحداث.

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