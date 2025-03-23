إلهام علي تنشر صوراً لها من كواليس شارع الأعشى وهكذا تعلّق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 02:50 مساءً - شاركت الفنانة إلهام علي متابعيها عدداً من الصور لها بشخصية "وضحى"، من كواليس مسلسل "شارع الأعشى"، الذي وجد متابعة كبيرة بالموسم الرمضاني 2025، واستطاع أن يحقق نجاحاً منذ عرض حلقاته الأولى.

وعلّقت إلهام علي وكتبت: "أم متعب اللي لا هابتها دنيا ولا كسرها وقت، وش توصّونها يا عوالي؟".

تفاعُل الجمهور مع إلهام علي

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تفاعل مع إلهام علي جمهورها وعدد من الفنانين والفنانات، وكتبت لها الفنانة عائشة كاي: "امرأة قوية قولاً وفعلاً"، فيما كتب الفنان محمد الشعيبي: "مبروك"، وكتبت لها الفنانة زهرة عرفات: "مبروك الاكتساح"، وكتبت إحدى المتابعات: "أم متعب ما تأخذ وصية لأنها شجاعة وقوية وشخصية متزنة تعرف اللي عليها، بس لو تبين وصيّة، خلي جانبك العطوف مستمر ولو واجهتِ مع عيالك أكبر المشاكل، لأن هذا ما يميّز "وضحى" عن بقيّة الشخصيات والأمهات بالعمل، حسّها الحنون ومشاعرها تجاه الكل وعلِمها حتى بالنظرات، جبل ما يهزه ريح وأم بدويّة مثالية! هالشخصية من مفضّلاتي وأدّيتِها بكل نجاح وتمكّن تبارك الله! أنا فخورة فيك، ويا رب أشوفك دائماً من نجاح إلى نجاح، وتظلّين نجمة سعودية مُلهمة"، فيما كتبت متابعة أخرى: "الله عليك يا إلهام أو "وضحى"، أبدعتِ"، فيما كتبت متابعة أخرى: "أم متعب" تذكّرني بجدتي، الله يرحمها، وصلابتها وقوتها وفي نفس الوقت حنيتها الشديدة جداً"، وكتبت أخرى: "نقول لأم متعب بأن تبقى على حكمتها وسدادها وقوتها وصبرها".

مسلسل "شارع الأعشى"

" هو مسلسل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من تأليف بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف،، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبدالوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، عبد الرحمن نافع، بالإضافة إلى آخرين.

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