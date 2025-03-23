أسيل عمران تعلّق على فارق الطول بينها وبين أحمد السعدني بطريقة طريفة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 02:50 مساءً - بطريقة طريفة وبمزاح، نشرت الفنانة أسيل عمران صورة جمعتها مع الفنان أحمد السعدني، بالموسم الرمضاني 2025، في مسلسل "لام شمسية"، وظهر فارق الطول الكبير بينهما في الصورة.

وعلّقت أسيل عمران وكتبت: "لما تتصور مع شخص أطول منك بكثير ما شاء الله، أول محاولة تكون فاشلة مثل الصورة الثانية".

وتفاعل معها الجمهور، وكتبت الفنانة سارة طيبة: "أحب مشاركاتك للصور الفاشلة"، فيما سألتها إحدى متابعاتها: "كم طولك؟"، وشاركتها متابعة أخرى وكتبت: "يا روحي بكل تفاصيلك جميلة"، فيما كتبت متابعة أخرى: "يبي لك تتصوري مع خالد سليم كمان حتطلع تحفة الصورة"، فيما كتب متابع آخر: "بلاش أحمد السعدني"، ومازحها متابع آخر وكتب: "أنا كنت أتوقع إني نفس طولك أو أطول شوي، بس لما أخذنا صورة اكتشفت إني عملاق".

مسلسل "لام شمسية"

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آخر أعمال الفنانة أسيل عمران

تدور أحداث مسلسل "لام شمسية" عندما تكتشف مُعلمة أن عدداً من الأطفال يتعرضون للتحرش والتنمر في المدرسة، وتحاول بذل قصارى جهدها لمساندتهم ودعمهم وإيجاد حلول للدفاع عنهم، بينما تظهر العديد من المشكلات التي تهدد استقرار عائلتها، وتبعث التوتر والقلق في حياتها، وتتوالى الأحداث، وهو من إخراج كريم الشناوي، ومن تأليف مريم نعوم، ومن بطولة الفنانة أمينة خليل، أحمد صلاح السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد،، ويارا جبران.وكان آخر أعمال الفنانة أسيل عمران فيلماً سينمائياً بعنوان "ضي"، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج مصري سعودي مشترك، ومن بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، حنين سعيد، وظهور خاص لعدد من الفنانين بالعمل، منهم الفنان أحمد حلمي، محمد شاهين، محمد ممدوح، وأمينة خليل.

وتدور أحداثه حول شاب يُدعى "ضي"، الذي يريد أن يحقق حلمه عبر محافظات مصر، مصطحباً أسرته المفككة، ومدرسة الموسيقى، وصوته الساحر في رحلة، بدون أموال أو سيارة أو وسيلة اتصال، والأهم من دون يقين من قدرته على الوصول إلى ما يريد تحقيقه، وتتوالى الأحداث.

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وأيضاً مسرحية "بني آدم"، من بطولة الفنان أحمد حلمي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، إيمان السيد، أسيل عمران، محمد جمعة، عماد رشاد، أحمد الرافعي، ياسمينا العبد، إبرام سمير، محمد دسوقي، وأحمد بسيم، وتدور أحداث المسرحية حول أب يُدعى "ناجي"، يرث هو وابنته "فرح" مسرحاً مهجوراً يسكنه عفريت، وتحاول الابنه فرح إعادة إحياء المسرح، ويتحول العفريت إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهما تكشف جانباً آخر من البشر لم يُعرف من قبل، وتتوالى الأحداث؛ بين تشويق وغرابة وخوف أيضاً.

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