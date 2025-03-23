شاهدوا: ابتسام عبد الله تنشر صوراً من كواليس مسلسل عابر سبيل.. وهكذا تعلق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 02:50 مساءً - نشرت الفنانة البحرينية ابتسام عبد الله التي تجسد دور "شهربان" بمسلسل "عابر سبيل"، عدداً من الصور والفيديوهات الخاصة من كواليس العمل، والذي يُعرض الآن خلال الموسم الرمضاني 2025. وعلقت على إحدى الصور التي جمعتها بالفنان عبد المحسن النمر، وكتبت: "عابر و شهربان". كما نشرت صورة أخرى وكتبت: "القادم أفضل بإذن الله عابر سبيل".

وأشاد متابعوها بالعمل وأثنوا على دورها المتميز الذي قدمته.

مسلسل "عابر سبيل"

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آخر أعمال عُرضت للفنانة ابتسام عبدالله

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" هو مسلسل درامي اجتماعي، تسلط قصة العمل الضوء على قضايا ذوي الهمم، من خلال قصة شاب يتزوج من فتاة تنتمي لهذه الفئة المجتمعية، وتشاء الأقدار أن ينجبا طفلاً سليماً تماماً، وتواجه والدة هذا الشاب، التي تتولى الوصاية عليه، جشعاً من أقرب الناس إليها، محاولين الاستيلاء على منزلها، وتتوالى الأحداث، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين الحليبي، وﺗﺄﻟﻴﻒ علي شمس، ومن بطولة الفنان عبدالمحسن النمر، عبدالله ملك، وفاء عامر، عبدالله بوشهري، جمعان الرويعي، ليلى عبدالله، منى حسين، سعود بوشهري، حسن عبدال، لطيفة المجرن، ابتسام عبدالله، شيماء رحيمي، زينب غازي، علياء محمد، ومبارك خميس.وكان آخر عملين عُرضا للفنانةفي الدراما؛ الأول هو مسلسل "دافي الشعور" وهو من تأليف جاسم الرشيد، وإخراج حسين الحليبي ومحمود الشيخ، ومن بطولة الفنان جمال الردهان، زهرة عرفات، ميس كمر، شيماء سبت، عبدالله بوشهري، ومحمد صفر.

أما العمل الثاني فهو مسلسل "آدم وحواء" من تأليف الكاتب علي شمس، ومن إخراج حسين الحليبي وأحمد الفردان، ومن بطولة الفنانة ميساء مغربي، ريم أرحمة، هدى الخطيب، سعاد علي، شيماء رحيمي، فيّ فؤاد، إبراهيم الزدجالي، محمد العلوي، محمد صفر، حسن محمد، ومحمد المسلم.

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