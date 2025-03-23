شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 23.. ماذا تخطط منة عرفة تجاه حازم وإنجي؟ والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الحلقة 22 من مسلسل وتقابل حبيب على تعرض إنجي (بسنت أبو باشا) للإغماء وسقوطها على الأرض بمجرد انتهاء حفل زفافها من حازم أبو العزم (محمود ياسين جونيور) دخولهما غرفتهما، وذلك بعدما وضعت شهد (منة عرفة) مخدرًا في العصير الخاص بإنجي وقت الحفل، فماذا تخطط شهد من أجل إفساد زواج حازم من إنجي، هذا ما ستكشفه الحلقة الثالثة والعشرين المقرر عرضها مساء اليوم الأحد.

وخلال الحلقات السابقة من مسلسل وتقابل حبيب، حاوت شهد إعادة علاقتها بحازم بأى طريقة بعدما ترك علاقتهما السرية وقرر الارتباط بإنجي، وقامت شهد باستدراج حازم لمقابلتها أكثر من مرة في اسطبل الخيل في الفيلا، والدخول في علاقة غير شرعية معه بل وجعلت ابن عمها يصورهما وارسال الصور إليه من أجل ابتزازه، ولكن في النهاية تزوج حازم من انجي إلا أن شهد لن تقف عن ذلك.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 22

سيطرت أجواء حفل زفاف حازم أبو العزم وإنجى على الحلقة 22 من مسلسل وتقابل حبيب، حيث حضرت ليل (ياسمين عبد العزيز) بالفعل الحفل برفقة أختها فرح (بسنت شوقى) وجلسا على الترابيزة الخاصة بفارس (كريم فهمى) ، الذي حاول مغازلة ليل كثيرًا مشيدًا بجمالها وأناقتها وسط نظرات غاضبة من والدته إجلال (أنوشكا) التي لا تريد أي حديث بين ليل وابنها.

تطلب إجلال من فارس الصعود إلى مسرح حفل الزفاف لالتقاط صورة تذكارية مع جميع أفراد العائلة، وفجأة يطلب فارس من حازم أن ينادي على ليل من أجل الصعود والتقاط الصور معهم، وأثناء ذهاب ليل إلى الأعلى لتلبية نداء العريس حازم، تلوح لها إجلال بأن تتوقف ولا تأتي لتشعر ليل بتعرضها للاهانة ولكن سرعان ما تدارك فارس الموقف وأعاد إلى ليل كرامتها بإيقاف ليل في منتصف الحفل وظل يلتقط معها الصور أمام الجميع.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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