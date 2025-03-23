أكرم حسني يرد على الانتقادات الموجهه للكابتن.. ماذا قال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 01:20 مساءً - رد الفنان أكرم حسني على الانتقادات التي وُجهت لمسلسله الجديد "الكابتن" الذي تم عرضه في النصف الأول من موسم رمضان الجاري، خاصةً وأن الفكرة بها بعض التشابة مع مسلسل "الوصية" الذي قدمه قبل سنوات.

أكرم حسني يدافع عن الكابتن

علقعلى هذا الأمر قائلاً: "فورمات المتصل المنفصل اللي بنحقق طلبات دا موجود لكن القصة مختلفة والرسالة اللي موجودة بين السطور مختلفة، في "الوصية" كان شاب مستهتر لكن "الكابتن" الفكرة عن الفرص الضايعة أن العمر مش مضمون فالحق أعمل كل حاجة".

وأكد أكرم حسني أن فكرة مسلسل "الكابتن" لديه منذ فترة طويلة لكنه لم ينفذها قائلاً: "فكرة المسلسل عندي من 3 سنين بس وقتها كنت بصور مسلسل "مكتوب عليا" فأجلنها لوقت تاني".

الكابتن أحدث أعماله

عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 بطولة، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، خالد كمال، إسماعيل فرغلي، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكري.

يقدم أكرم حسني في مسلسل الكابتن شخصية الطيار حسام عز الدين، الذي تسقط به الطائرة أثناء إحدى الرحلات، وبعدما يستيقظ حسام من غيبوبة طويلة، تحضر له أرواح مجموعة من الركاب الذين كانوا معه، ليطلبوا منه تنفيذ مهام عالقة من أجل إنقاذ أرواحهم العالقة.

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