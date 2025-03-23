أحمد العوضي يكشف حقيقة زواجه من فنانة شهيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 01:20 مساءً - حلَّ الفنان أحمد العوضي ضيفاً على بودكاست the sight، وأكد على إنزعاجه الشديد من التطرق لحياته الشخصية والتدخل فيها للتعرف على تفاصيل لا يريد الإعلان عنها.

تفاصيل زواج العوضي

كشفأنه يحب الخصوصية ويرغب في أن يحترم الجمهور هذا الأمر قائلاً: "الخصوصية هو دا الصح مبحبش حد يسألني حاجة خاصة، أنا متاح ليك كفنان كممثل كنجم كشغل، أقعد اسأل براحتك للسنة اللي جاية لكن الحياة الشخصية أنا مبحبش أتكلم فيها".

وفيما يتعلق عن زواجه بفنانة شهيرة تعاون معها فنياً خلال الفترة الماضية علق قائلاً: "مش برد على أي حاجة عن حياتي الشخصية، أنا قلت إني هتجوز بعد رمضان، هما بلوروا الموضوع وقالوا هيتجوز فلانه الحاجات دي مش بتضايقني بتفرج عليها بسمعها وبيصيغوها بطريقة مقنعة وأي واحدة بسلم عليها بيقولوا هيتجوزها".

فهد البطل أحدث أعماله

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يُشار إلى أنه يُعرضفي موسم رمضان الحالي مسلسل "فهد البطل"، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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