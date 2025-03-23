حديث سري بين كيت ميدلتون والأمير ويليام في يوم زفافهما يثير فضول رواد السوشيال ميديا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 01:20 مساءً - قصة حب طويلة، كان بطلاها الأمير ويليام وكيت ميدلتون، تُوِّجت بزفاف ملكي شاهده الملايين حول العالم، بينما حضره صفوة المجتمع الملكي والبريطاني، ليبقى هذا اليوم يلقي بظلاله حتى يومنا هذا، ويظل حديث السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية.

وفي الساعات القليلة الماضية، أثارت لقطة من حفل زفاف أمير وأميرة ويلز فضول رواد ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب حديث خافت جمع بين الأمير ويليام وكيت ميدلتون، فماذا قال الأمير ويليام لزوجته؟ وبماذا أجابته؟

الكشف عن حديث خافت بين الأمير ويليام وكيت ميدلتون يوم زفافهما

بعد أن تبادل الزوجان الأمير ويليام وكيت ميدلتون عهود الزواج في كنيسة وستمنستر آبي، استقلّ الزوجان عربةً تجرّها الخيول في شوارع لندن. ووفقاً لقارئ الشفاه الذي حلل اللقطات لشبكة CBS News، يُمكن رؤية الأمير ويليام وهو يقول: "أتمنى أن أتذكر، إنه لأمرٌ جنوني! يا إلهي، إنه صاخبٌ جداً هنا، هؤلاء الناس يُصفقون".

ثم توجّه بحديثه لكيت قائلاً: "تبدين سعيدة"، لتبتسم كيت وتقول له: "نعم! هل أنت سعيد؟" فأجابها: "نعم، سعيد جداً!".

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زواج الأمير ويليام وكيت ميدلتون

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أعلن قصر "كلارنس هاوس" عن خطوبة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في 16 نوفمبر 2010، بعد أن عرض الأمير الزواج على صديقته منذ فترة طويلة خلال عطلة في كينيا، وقد طرح ويليام عرض الزواج على كيت بواسطة خاتم خطوبة والدته الراحلة الأميرة ديانا من الياقوت والألماس.

وقال حينها عن الخاتم: "لقد كنت أحمله معي في حقيبة ظهري لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً ولم أتركه حرفياً، في كل مكان ذهبت إليه كنت أحتفظ به ولأنني خططت لذلك، سارت الأمور على ما يرام. سارت الأمور بشكلٍ جيد للغاية، وكنت سعيداً جداً عندما وافقت".

في يوم 29 أبريل من عام 2011، تزوج الأمير ويليام من كيت ميدلتون في كنيسة وستمنستر. ارتدى الأمير السترة الحمراء لعقيد في زي الحرس الأيرلندي، بينما أبهرت العروس العالم بفستان زفاف من الساتان والدانتيل من تصميم سارة بيرتون من ألكسندر ماكوين، وتاج كارتييه هالو.

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وللزوجيْن الملكييْن ثلاثة أبناء، استقبلا طفلهما الأول؛ الأمير جورج ألكساندر لويس، في جناح ليندو بمستشفى سانت ماري، بادينغتون في 22 يوليو 2013. وقد ظهر الأمير الصغير للعالم لأول مرة في اليوم التالي لميلاده، أما الطفل الثاني فكانت الأميرة تشارلوت إليزابيث ديانا، التي ولدت في 2 مايو 2015 في جناح ليندو بمستشفى سانت ماري، بادينغتون. الطفل الثالث هو الأمير لويس آرثر تشارلز، ووُلد في 23 أبريل 2018 في جناح ليندو بنفس المستشفى.

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