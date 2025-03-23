حسن الرداد يرد على الانتقادات: التنوع سر نجاحي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان حسن الرداد ضيفاً على برنامج “بلاتوه القاهرة” الذي تقدمه المذيعة مارينا المصري على قناة “القاهرة الإخبارية” حيث تحدث عن عمله مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، كاشفاً عن رد فعله تجاه النقد الموجه له ولأعماله.

أكد الرداد أن تنوعه في اختيار الأدوار منذ بداية مسيرته الفنية كان قرارًا مدروسًا، مشيرًا الى أنه لا يرغب في حصر نفسه في نوع درامي واحد.

وأوضح أنه خلال دراسته خاض تجارب مختلفة في التراجيديا، الكوميديا، والدراما، مما ساعده على اكتشاف قدراته التمثيلية المتنوعة، مشيرًا الى أنه كان من أوائل الذين خاضوا تجربة الأفلام الرومانسية الحديثة، والتي أصبحت أكثر انتشارًا بعد ذلك.

أضاف أن نجاحه في الأفلام الرومانسية جعل البعض يتوقع استمراره في هذا النوع، لكنه قرر التنويع، فقدم أفلامًا كوميدية مثل “زنقة الستات”، ثم عاد الى الرومانسية في “توأم روحي”، قبل أن يخوض تجربة السيكودراما في “تحت تهديد السلاح”، مؤكدًا أنه يواجه تحديات مع بعض المنتجين عند رغبته في تغيير نمط أعماله، لكنه يسعى دائمًا للتجديد.

أشار الرداد الى أن الممثل الحقيقي، يجب أن يتمتع بالمرونة في تقديم مختلف الأنواع الفنية، لافتا الى أن معظم نجوم هوليوود لا يلتزمون بنوع واحد من الأدوار.

وكشف حسن الرداد عن رغبته في تقديم فيلم رعب، لكنه يريد أن يكون مختلفًا عن النمط التقليدي في السينما العربية، موضحًا أن أفلام الرعب تحتاج الى أفكار مبتكرة لتنال إعجاب الجمهور، وهو ما يسعى الى تحقيقه في مشروعه المستقبلي.

وعن مسلسله الرمضاني “عقبال عندكوا”، الذي يجمعه بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، أشار الرداد الى أن اختيار العمل تم بعد دراسة العديد من الأفكار مع المؤلفين حتى استقروا على فكرة واقعية تناقش قضايا الأزواج والعلاقات بين الرجل والمرأة.

وأضاف أن المسلسل يعكس مشكلات حقيقية في المجتمع، مثل الأعباء التي تتحملها الزوجة دون أن يدرك الزوج حجم مسؤولياتها، والمفاهيم المغلوطة حول دور الأب في الأسرة، حيث يقتصر دوره في أذهان البعض على الدعم المادي فقط دون المشاركة في تربية الأبناء.

وكشف أن تصوير المسلسل كان مرهقًا بسبب تعدد الشخصيات التي يقدمها، حيث تطلّب الأمر تغيير الشكل واللهجة والمظهر في بعض المشاهد، مما شكل تحديًا كبيرًا لفريق العمل.

قال إن العمل لم يقتصر على الجانب الكوميدي فقط، بل تناول قضايا اجتماعية مهمة مثل ارتفاع معدلات الطلاق، حيث تم تسليط الضوء على المشكلات التي تؤدي الى الانفصال، في محاولة لتقديم رؤية نقدية بأسلوب يجمع بين الجدية والفكاهة.

وعن ردود فعله حول النقد الذي يطول أعماله في الفترة الاخيرة قال الرداد إنه يتقبل النقد الفني المبني على أسس علمية ويتناول أحداث العمل، أما النقد الذي يتجه الى أمور شخصية فهو لا يعيرها أي انتباه.