جومانا مراد تكشف عمرها الحقيقي: مجرد رقم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت الفنانة جومانا مراد ضيفة على برنامج “تفاعلكم”، المذاع على قنناة العربية، حيث كشفت خلال اللقاء عن عمرها الحقيقي، مؤكدة أنها لا تحب إخفاء الأمر عن الجمهور، وأن العمر مجرد رقم.

قالت جومانا: “أنا لا أخفي عمري وموجود على النت أنا مواليد شهر أبريل عام 1973 وسعيدة جدًا بهذا العمر”.

تابعت: “العمر هو مجرد رقم وأنا سعيدة بعمري ومبسوطة وبحس إني في أحلى حالاتي ومش بخجل من عمري لأن في النهاية مفيش حد مش هيكبر، لكن إحساسك بالكبر هو اللي مش صح، أنا مش بحس إني كبيرة بحس إني طفلة وإني لسه إنسانة منتجة وعندي أحلام عايزة أحققها وطموحة ومقبلة على الحياة، في ناس بيكونوا في العشرينات وبيكونوا مطفيين ودا الصعب”.

أكملت: “أنا أحب عمري ومبسوطة بالنضج اللي وصلت له بالتصالح مع كل شيء ودا مهم لأي امرأة”.

يذكر أن جومانا مراد تشارك في رمضان الحالي بالمسلسل الخليجي “أم 44″، ويدور في إطار درامي اجتماعي، وهو من تأليف هبة مشاري، وإخراج المثنى الصبح، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين من مختلف الدول العربية، أبرزهم: سمية الخشاب، جومانا مراد، وميس قمر، وهدى الخطيب.