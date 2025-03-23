إلهام شاهين تصرخ وتكشف: أبحث عن حب جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وقعت الفنانة إلهام شاهين ضحية الحلقة الـ21 من برنامج المقالب الشهير “رامز إيلون مصر”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة MBC مصر.

واستهل رامز الحلقة بمقدمة ساخرة، كشف فيها عن تردده كل عام في استضافة إلهام شاهين بسبب شخصيتها القوية، لكنه قرر أخيرًا مواجهتها، قائلًا: “النهاردة حلقة اللعب مع الكبار، كأني بلعب بالنار… بصراحة كل سنة كنت بفكر أجيبها وفي آخر لحظة بتراجع عن القرار، أصل دي لو حصلها حاجة هيخلوا حياتي مرار”.

وتابع بسخريته المعتادة: “لكن السنة دي مكنش عندي اختيار، وعلى رأي المثل مش هتستمتع بالفيلم غير لما تاكل فشار، ولا هتحس بالعيد غير بطبق الممبار، وعشان كده اتحديت نفسي وقلت في الآخر يعني هي مين؟ فنانة زي باقي الفنانين، فيها إيه لما تخرج من عندنا وإيديها متجبسين”.

ما إن بدأ المقلب حتى تحولت أجواء المرح الى حالة من الصدمة والرعب لإلهام شاهين، حيث دخلت في حالة من الصراخ المتواصل، وبدت عليها ملامح الانفعال الشديد. وبعد انتهاء المقلب، لم تتمالك نفسها وقالت لرامز غاضبة: “كنت بحبك.. بكرهك”.

رغم التوتر والانفعال، كشفت إلهام شاهين خلال حديثها بعد المقلب عن جانب من حياتها الشخصية، حيث اعترفت أنها تبحث عن الحب من جديد، لكنها لم تجد الرجل المناسب حتى الآن، قائلة: “بدور على حب جديد بس مفيش راجل يستاهل”.