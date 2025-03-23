ياسمين عبد العزيز تمازح جمهورها بفيديو جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حسابها الخاص بـ”فيسبوك” مقطع فيديو لمجموعة من جمهورها وهم يشاهدون مسلسلها “وتقابل حبيب” وذلك في مشهد اعتراف كريم فهمي لها بحبه في أحداث المسلسل.

وظهر الجمهور وهم يتفاعلون مع المشهد حيث بمجرد أن اعترف كريم بحبه لليل في المسلسل دوت صرخات المشاهدين الذين ظهروا في حالة من السعادة لاعتراف كريم بحبه.

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الفيديو بطرافة كاتبة: “جوووون”، في إشارة الى السعادة التي يشعر بها الجمهور وكانهم يشاهدون مباراة كرة قدم لحظة إحراز هدف.

كانت ياسمين عبد العزيز قد نشرت صورة من المشهد نفسه عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” برفقة كريم فهمي وعلقت كاتبة: أخيرًا قالها”.

مسلسل “وتقابل حبيب” بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وبسنت شوقي ومحمود ياسين وأنوشكا وصلاح عبد الله وإنجي كيوان وأحمد عبد الله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري وإنتاج سينرجي.