شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي الهواري يكشف تفاصيل الجزء الثاني من فيلم الناظر بعنوان ابن الناظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الساعات القليلة الماضية، تصدر المنتج والمخرج مجدي الهواري تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفه عن مفاجأة تتعلق بتقديم جزء ثان من فيلم الناظر، الذي قام ببطولته النجم الراحل علاء ولي الدين.

وأوضح الهواري، خلال برنامج الستات الذى يذاع على قناة النهار ومن تقديم كل من الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامية سهير جودة، أن الجماهير طالبت كثيرًا بإنتاج جزء جديد من الفيلم، وهو ما دفعه للتفكير في المشروع رغم وفاة بطل العمل الأصلي، وكشف عن أن الفيلم الجديد سيحمل اسم ابن الناظر، حيث سيركز على شخصية عاشور، الطفل الذي وُلد في نهاية الجزء الأول.

وأشار الهواري إلى أن الفنان الكوميدي مصطفى غريب سيجسد دور عاشور ابن الناظر في الفيلم المنتظر، لكنه لم يستقر بعد على اسم المخرج الذي سيتولى العمل.

ويعد فيلم "الناظر" إنتاج عام 2000 صانع النجومية الحقيقي لـ"علاء ولي الدين" إذ حقق إيرادات كبيرة، واعتبره زملائه الفنانين "فال خير" لأن الظهور بجانبه كان خطوة للإمام في مشوارهم الفني، فقد توهج بجانبه أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ومحمد سعد، والذين انطلقوا إلى النجومية بعد ذلك وقدموا بطولات سينمائية.

شارك علاء ولي الدين عبر مشواره القصير في 23 فيلما بأدوار ثانوية وقدم 3 أفلام و3 مسرحيات كبطل مطلق، وفي التليفزيون تألق في 9 أعمال درامية منها "الدنيا حظوظ، علي الزيبق، أنت عامل إيه"، وأثناء تصوير فيلم بعنوان "عربي تعريفة" مات الفنان الكوميدى في 11 فبراير 2003، إثر إصابته بغيبوبة سكر وارتفاع في ضغط الدم.



مجدي الهواري



مجدي الهواري



مجدي الهواري



مجدي الهواري



مجدي الهواري