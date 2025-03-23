شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يشارك بصورة لشقيقه الراحل حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم حسين الجسمي، صورة لشقيقه الراحل حسن، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، والذى رحل عن عالمنا مساء أمس السبت، وذلك بعد شهور قليلة لوفاة شقيقه الفنان جمال الجسمي

وقد أعلن خبر الوفاة خلال حسابه على موقع أكس، وعن مكان العزاء، وكتب: "تقبل العزاء: للرجال: في مجلس ضاحية الحوامي– خورفكان، بعد صلاة التراويح ولغاية الساعة 12 اعتبارًا من يوم الأحد وذلك لمدة ثلاثة أيام، للنساء: في منزل المرحوم بحي البردي 7 (اليرموك سابقا) – خورفكان".

كما كتب " إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، ويثبّته عند السؤال، وينقّيه من الذنوب كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس".

وكان قد كشف الدكتور الفنان الإماراتي حبيب غلوم عن وفاة جمال الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي، والإعلامي صالح الجسمي، حيث كتب على حسابه: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأخ والزميل جمال الجسمي في ذمة الله شقيق كل من الفنان الكبير حسين الجسمي والاعلامي صالح الجسمي والملحن فهد الجسمي الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ومحبينه خالص التعازي للأسرة الكريمة وللأسرة الفنية في الإمارات إنا لله وإنا إليه راجعون".