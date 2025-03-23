فن ومشاهير

فهد البطل يتصدر تريند جوجل وفيس بوك وتيك توك بعد الحلقة الـ22

0 نشر
0 تبليغ

  • فهد البطل يتصدر تريند جوجل وفيس بوك وتيك توك بعد الحلقة الـ22 1/4
  • فهد البطل يتصدر تريند جوجل وفيس بوك وتيك توك بعد الحلقة الـ22 2/4
  • فهد البطل يتصدر تريند جوجل وفيس بوك وتيك توك بعد الحلقة الـ22 3/4
  • فهد البطل يتصدر تريند جوجل وفيس بوك وتيك توك بعد الحلقة الـ22 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل يتصدر تريند جوجل وفيس بوك وتيك توك بعد الحلقة الـ22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الحلقة الـ22 من مسلسل فهد البطل التريندات مؤخراً بعدما شهدت الحلقة إثارة كبيرة فى أحداثها، إذ تصدرت تريند جوجل وتيك توك، بالإضافة إلى فيس بوك.

يُعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضه 12 ظهرا، و4:30 مساء.

كما يُعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

 

aaf744ec-c281-4aa8-af7d-0b56b33817f9
فهد البطل

 

d80d748a-7560-4e46-8d41-0bda8381a00c
فهد البطل يتصدر

 

eedccc5c-f739-4b6f-95a8-f16e0b1574f1
فهد البطل

 

 

قصة مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements