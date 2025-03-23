شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل يتصدر تريند جوجل وفيس بوك وتيك توك بعد الحلقة الـ22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الحلقة الـ22 من مسلسل فهد البطل التريندات مؤخراً بعدما شهدت الحلقة إثارة كبيرة فى أحداثها، إذ تصدرت تريند جوجل وتيك توك، بالإضافة إلى فيس بوك.

يُعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضه 12 ظهرا، و4:30 مساء.

كما يُعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.



فهد البطل



فهد البطل يتصدر



فهد البطل

قصة مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

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