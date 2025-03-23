شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الشناوي وأمينة خليل.. نجاح متكرر للمرة الرابعة في مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ فى النصف الثانى من شهر رمضان 2025، عرض مسلسل «لام شمسية» للنجمة أمينة خليل وأحمد السعدنى ومحمد شاهين، يأتى العمل ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة خلال النصف الثانى من الموسم الدرامى الأبرز.

نجح مسلسل «لام شمسية» بسبب جرأة موضوعه وفكرته، فى تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من تأليف مريم نعوم، ويشارك فى بطولته يسرا اللوزى، وأسيل عمران، وصفاء الطوخى، وياسمينا العبد، ويارا رجب.

ومن أهم أسباب نجاح مسلسل «لام شمسية»، ذلك التعاون والكيميا الفنية التى تجمع أمينة خليل والمخرج كريم الشناوى، التى ترجمتها الكثير من الأعمال الفنى عُرضت فى مواسم رمضان الماضية.

قدم كريم الشناوى مع أمينة خليل أولا مسلسل «قابيل» عام 2019، شارك فى بطولته محمد ممدوح ومحمد فراج، كما تعاونا فى مسلسل «خلى بالك من زيزى» تأليف مريم ناعوم عام 2021 وشارك فى بطولته محمد ممدوح أيضا، وعلى قاسم، وبعدها قدما مسلسل «الهرشة السابعة» عام 2023 وشارك فى بطولته محمد شاهين، على قاسم أسماء جلال، وكان من تأليف مريم ناعوم.

يذكر أن كريم الشناوى من مواليد 1986، وتخرج فى كلية الإعلام جامعة القاهرة 2007، ثم سافر إلى لندن وحصل هناك على ماجستير فى الإخراج السينمائى من كلية جولد سميث، بعدها عمل فى مجال الأفلام التسجيلية فترة ثم مساعد مخرج لأكثر من عمل سينمائى أبرزها «اشتباك» و«نوارة»، وكان فيلم «عيار نارى» أول تجربة سينمائية له، ونال بسببه العديد من الجوائز العالمية.

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