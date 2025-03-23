شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس الديكور أحمد عباس: استعنا بمراجع وصور لنعيش أجواء العشرينات في "النص" والان مع تفاصيل الخبر

تعد ديكورات المسلسلات من أهم العناصر لاكتمال الصور البصرية التى يقع فى غرامها مشاهد الدراما التليفزيونية، ولها دور مؤثر فى نجاح الكثير من الأعمال الفنية الرمضانية الحالية، ومنها مسلسلات «النص»، «ولاد الشمس» و«عايشة الدور»، التى يقف وراءها مهندس الديكور أحمد عباس.

كشف «عباس» فى تصريحات خاصة لـ«الخليج 365» كواليس وتفاصيل كثيرة عن مسلسلاته الـ3 التى شارك بها فى الدراما الرمضانية، والتى تختلف جذريا فى ديكوراتها، خصوصا أن أحدها وهو مسلسل «النص» تدور أحداثه فى فترة العشرينيات من القرن الماضى، إذ قال عنه: «أفضل الأعمال التاريخية على الأنواع الأخرى، بسبب تقديم ديكورات غير متاحة فى عصرنا الحالى، وبالتالى تظهر قدرات مهندس الديكور، وبما أن المشاهد أصبح متابعا جيدا للأعمال التى تدور فى فترات زمنية مختلفة، بالتالى يستطيع تميزها عن غيرها من الأعمال».

وأضاف مهندس الديكور: «كما أن الفترات التاريخية المختلفة تظهر مصر بشكل مختلف ومميز، خاصة أن هذه الفترة لها عدة مراجع على رأسها الصور الفوتوغرافية والفيديوهات المصورة، وحقبة مسلسل «النص» ما يميزها أنه يتوفر لها كل ما سبق، بالإضافة إلى الكثير من الكتب التى تتحدث عنها».

وتابع «عباس» قائلا: «مسلسل النص تركيزه الأكبر فى شارع عماد الدين أو مصر الخديوية، وبالتالى بدأت الحديث مع المخرج حسام على عن شكل الشارع ومنزل النص، والقصور، بالإضافة إلى الجانب الفرعونى الذى ظهر فى المسلسل، وكانت تجهيزات العمل مجهدة لأننا كنا نبحث عن أصول الأشياء التى نراها فى صور المراجع، فى أماكن عدة منها أسواق مصر فى الإسكندرية، وفى بعض الأحيان نتواصل مع مؤرخين لنبدأ رحلة تصنيع الأشياء التى لم نجدها، بالإضافة إلى أن الالترام الذى ظهر بشكل كبير فى حلقات العمل تم صنعه بالكامل، وبدأنا الرحلة منذ 4 أشهر تقريبا، خصة مع وجود نحو 80 لوكيشن داخلى بتفاصيلها».

أنهى «عباس» حديثه عن مسلسل «النص» قائلا: «كان الشارع الرئيسى الذى يدور به أغلب مشاهد مسلسل النص من أهم التفاصيل التى ركزنا عليها، بالإضافة إلى المنطقة الشعبية التى يعيش بها عبدالعزيز النص، ولذلك ذهبنا إلى شارع المعز، وقصر طاز، وبعض القصور والمناطق التاريخية الأخرى».

أما عن العمل على مسلسل «ولاد الشمس»، كشف عباس: «كان مختلفا لأنه عمل إنسانى، ونعيش أحداثه فى عصرنا الحالى، وكان من أهم العناصر هو الوصول إلى مكان يتم تصويره كـ«ملجأ» يناسب حياة الأطفال التى تعيش به، ووجدنا التفاصيل التى نحتاجها فى قصر أبورحاب بالمنيل، وأجرينا بعض التعديلات المطلوبة ليصبح المكان المثالى للتصوير، وعملنا على هذه المكان حوالى شهرين».

يعرض لمهندس الديكور أحمد عباس أيضا فى دراما رمضان مسلسل «عايشة الدور»، الذى يختلف فى تفاصيله بشكل واضح عن «ولاد الشمس» و«النص»، وحول مشاركته فى العمل قال: تعاونت من قبل مع النجمة دنيا سمير غانم فى مسلسلات «لهفة» و«نيللى وشيريهان» و«فى الا لا لاند»، وهذا هو العمل الرابع الذى يجمعنا سويا، والعمل معها مختلف، وقمت بالتحضيرات لمدة شهرين تقريبا، وأجواء الديكورات فيه مختلفة تماما، نظرا للمستوى المادى والاجتماعى المختلف لشخصياته.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025