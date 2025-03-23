شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو عادل: مشهد المواجهة في حكيم باشا كان صعبًا والدراما الصعيدية لها مكانة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان ميدو عادل خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365 عن كواليس مشهد المواجهة بينه وبين إخوته وأبوه في مسلسل حكيم باشا، حيث قال: كان مشهدًا صعبًا للغاية، حيث كان يتألف من حوالي سبع صفحات، إلى جانب أن تصوير هذا المشهد كان مرهقًا، لكني سعيد جدًا بالصدى الذي تركه لدى الجمهور، فقد شعرت بأن الناس كانوا مندمجين بشكل كبير مع أحداث المسلسل، وهذا هو الهدف الأسمى لأي عمل فني.

وحول أسباب نجاح الدراما الصعيدية، قال: هناك شريحة كبيرة من الجمهور تنتمي إلى الجنوب أو تأثرت بطباع الصعيد من نخوة وشجاعة، وهو ما يجعلهم يتفاعلون مع هذه الأعمال، إلى جانب أن الدراما الصعيدية لها تاريخ كبير لدى الجمهور ومكانة خاصة، أما مسلسل حكيم باشا تحديدًا نال إعجاب الجمهور لأن مصطفى شعبان لأول مرة يقدم الشخصية الصعيدية بالإضافة أنه قدمها بشكل جديد ومختلف".

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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