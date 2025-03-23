شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة ديانا هشام تعلن خطبتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة ديانا هشام خطوبتها، ونشرت صورا مع خطيبها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وحلت مؤخرا الفنانة ديانا هشام ضيفة على تليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل الصحفى عادل عبد الله، وفى لقائها تحدثت عن شائعات خطوبتها التى انتشرت على السوشيال ميديا مؤخرا، كما تطرقت فى حديثها عن أعمالها التى خاضتها فى عالم الدراما، وأنها تتمنى أن تعمل فى السينما، كما صرحت عن عشقها لفن تامر حسنى، وأنها تتمنى أن تتعاون معه فى عمل سينمائى.

وتحدثت ديانا خلال اللقاء عن صورتها مع النجم العالمى محمد صلاح، عندما قابلته بالصدفة فى الساحل الشمالى، حيث علقت قائلة: "الناس سابو كل حاجة فى صورتى مع محمد صلاح واتكلموا على الهوت شورت".

وكانت الفنانة الشابة ديانا هشام قد شاركت في بطولة مسلسل "أنصاف مجانين"، من بطولة أحمد خالد صالح، وأسماء جلال، محسن صبري، وعدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدي، حيث دارت أحداث العمل في 24 حلقة.