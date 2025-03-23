شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 8.. سقوط عايشة من على الموتوسيكل بسبب نديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد مسلسل عايشة الدور الحلقة 8، سقوط عايشة "دنيا سمير غانم" من على الموتوسيكل بعدما قامت بتجربة ركوبه لأول مرة، حيث دعاها نديم "محمد عمرو الليثي" للركوب خلفه على الموتوسيكل.

وكان نديم قد أبدى إعجابه بعايشة "دنيا سمير غانم" إلا أنها صدته وأكد له أنها أيضا معجبة به ولكن مثل أخيها.

فيما شهدت الحلقة تعامل نور محمود "حازم" بحدة مع عايشة "دنيا سمير غانم"، وهو ما استغربته عايشة بشدة، فيما شهدت الحلقة اعتراف وحيد "عبد الرحمن حسن"، بحبه لصديقة عايشة "دنيا سمير غانم، داليا "فدوى عابد".

مواعيد عرض وإعادة مسلسل عايشة الدور



مسلسل عايشة الدور الحلقة 8 تعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة 2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساء والإعادة 3 صباحا و9 صباحا و3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور



مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود ورحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025

