شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 22 .. فهد البطل يطلب من توفيق التمساح أن يكبر فى السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ 22 من مسلسل فهد البطل من خلال مشهد جمع بين فهد "العوضي" وتوفيق التمساح "البزاوي" طلب فيه فهد منه أن يسامحه عما بدر منه، كما أخبره بأن عليه أن يكبره في السوق حتى يستحق أن يكون زوج ابنته آسيا.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

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