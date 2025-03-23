شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 22.. حديث مصطفى شعبان مع زوجاته الثلاث بعد وفاة عمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان وآخرين، العديد من الأحداث المثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية.

وبدأت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل حكيم باشا، على على صدمة ولاد "نوح- أحمد فؤاد سليم" في ابن عمهم "حكيم- مصطفى شعبان"، بعد أن أخبرهم بأن لن يقسم الميراث تنفيذا لوصية عمه.

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة الثانية والعشرون، حديث "برنسة- سهر الصايغ" مع "بحر- محمد نجاتي" و"سليم- منذر ريحانة"، بعد صدمتهم في "حكيم- مصطفى شعبان"، واتفقوا على أن "سليم- منذر ريحانة" سوف يكون كبيرهم حتى يأخذ الأموال ويقسمها بينهما وأنهم سوف يضموا "ياسين- ميدو عادل" شقيقهم إليهما، لأنه هو الذي سيساعدهم في غسيل الأموال.

وفي سياق متصل حديث "حكيم- مصطفى شعبان" مع زوجاته ففي البداية مع "غزل- دينا فؤاد" وقال لها أنه سوف يجعلها سيدة القصر وكلمتها تمشي على الكل، ثم حديثه مع "صفا- هاجر الشرنوبي" والتي قالت له أن يوزع المال ويشترى راحة البال ولكنه رفض، ثم قالت له أن والدها "جارحي- حمدي هيكل" إذا حدث له شيء بسببه لن تسامحه.

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