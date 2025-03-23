محمد علي رزق بطل مسرحية في يوم وليلة في عيد الفطر 2025

موعد افتتاح المسرحية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 01:19 صباحاً - يعيش الفنان، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث يستعد لتقديم مسرحية جديدة، في، وذلك بعد نجاحه في موسم دراما رمضان الحالي، حيث يُشارك بـ3 أعمال دفعة واحدة.مسرحية محمد علي رزق الجديدة "في يوم وليلة"، من المُقرر عرضها ابتداءً من ثاني أيام عيد الفطر، على مسرح ميامي بالقاهرة، وتدور أحداثها في إطار رومانسي كوميدي، ويشارك فيها مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، وهي تأليف وإخراج محمد عبد الستار، واستعراضات فدوى الهنيدي، وتأتي ضمن عروض البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة، ضمن العروض المسرحية في العيد.

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نجاح لافت لـ محمد علي رزق في رمضان 2025

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وحقق، نجاحاً لافتاً في موسم دراما رمضان 2025، حيث يُشارك في 3 أعمال دفعة واحدة، الأول "ظلم المصطبة" بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، وعدد آخر من الفنانين وضيفيّ الشرف دياب وأحمد فهيم، ويناقش قضية مهمة منتشرة في المجتمع المصري، ألا وهي ظلم المجتمع للمرأة بسبب العرف والعادات والتقاليد السائدة، وذلك بعيداً عن القانون والشرع، وذلك خلال قصص درامية وحكايات عن المعاناة التي تعاني منها المرأة بسبب الأحكام الظالمة التي لا يحكمها القانون أو شرع الله.كما عُرض له حكاية "دقيقة إلا ربع" من مسلسل "أسود باهت" بطولة سوسن بدر، محمد عز، إبراهيم السمان، هاجر الشرنوبي وآخرين، وهو من تأليف إسلام شتا وباسم حسن، وإخراج ممدوح زكي، وإنتاج عمرو عبد الخالق، حيث جسد شخصية طيار مدني يُدعى "مازن الحمزاوي"، وهو الشقيق الأصغر لـ"مراد"، رجل ثلاثيني، وسيم وأنيق، وجسده رياضي متناسق، ويمتلك خفة دم تلقائية ويهتم بمظهره ويتعامل مع أغلب الناس بلين ورفق وعلاقاته النسائية لا حصر لها، وفجأة تنقلب حياته رأساً على عقب، بعد موقف صادم من زوجته.ويُعرض له أيضاً مسلسل "المداح - أسطورة العهد" بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.تدور أحداثفي الموسم الخامس والأخير، بعد عودة صابر المداح () من الموت، يواصل حروبه ضد الجن، ويضطر لمواجهة بنات إبليس كعدو جديد بأهداف خبيثة، ويسعى بكل عزمه للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقاً، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».