نجوم يرفعون شعار الانتقام في الحلقات المتبقية من مسلسلات رمضان 2025

أحمد العوضي ينتقم لوالده في "فهد البطل"

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عمرو سعد ينتقم من قاتل ابنه في "سيد الناس"

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مصطفى شعبان يواجه أبناء عمه وأعدائه في "حكيم باشا"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 01:19 صباحاً - دخلتفي الثلث الأخير من حلقاتها التي شهدت أحداثها على مدار الأيام الماضية تسارعاً كبيراً حتى وصلت إلى ذروتها، وسط ترقب من الجمهور إلى ما ستصل إليه الأمور مع أبطال هذه الأعمال، خاصةً التي تعتمد على الصراعات، ومع اقتراب الأعمال من نهايتها، نجد أن هناك عدداً كبيراً من الأبطال يرفعون شعار الانتقام سواء للظلم أو القتل أو غير ذلك.وخلال الحلقات الماضية من مسلسلات رمضان 2025 تعرّض عدد من أبطال هذه الأعمال للظلم، وقرروا الانتقام، ولعل أبرزهم أحمد العوضي في مسلسل ""، حيث تعرّض فهد الذي يلعب دوره العوضي للظلم من عمه غلاب (أحمد عبد العزيز) الذي قتل والده وتسبب في هروبه وهو طفل بل وتزوج والدته ()، ولذلك يعمل فهد على الانتقام من عمه والحصول على حق والده.يمكنكِ قراءة.. تزامناً مع الاحتفال بيومها.. أبرز نماذج الأمهات مسلسلات رمضان 2025انتقام فهد لن يقتصر على عمه غلاب فقط، وإنما سيطال توفيق التمساح (محمود الزاوي) الذي خطط ودفع غلاب لقتل والد فهد الذي بدوره اقترب من توفيق وأصبح من أهم رجاله، وكذلك وافق على الزواج من ابنته رغم أنه يعلم جيداً بأن الزيجة وراءها أمر ما، ولكنه تزوجها لأن هدفه هو الدخول وسط حياة توفيق والانتقام منه في الوقت المناسب.نفس الأمر بالنسبة للفنان عمرو سعد في مسلسل "" حيث تعرض الجارحي () لصدمة كبيرة بعد مقتل ابنه أدهم () في ظروف غامضة، في الوقت الذي كان يتواجد فيه الجارحي في الحبس، وبعد خروجه أصبح لا يفكر سوى في البحث عن قاتل ابنه للانتقام منه، ومن المقرر أن يستطيع الوصول إلى القاتل والحصول على حقه منه، كما سيدخل في صراعات كبيرة مع إخوته.قد يعجبك.. فيديوهات طريفة لأبطال سيد الناس وإش إش تشعل مواقع التواصل.. شاهدوهاالفنانة ياسمين عبد العزيز أيضاً ترفع شعار الانتقام في الحلقات المقبلة من مسلسل "" بعدما تعرضت ليل () لظلم كبير من عائلة زوجها وخاصة حماتها إجلال () وكذلك رقية () زوجة طليقها، لتقرر ياسمين الانتقام وهذا ما سيحدث في الحلقات المقبلة، حيث ستساهم ليل في الكشف عن طبيعة عمل رقية غير المشروع وستحصل على حقها بمساعدة فارس ().كذلك الفنان مصطفى شعبان في مسلسل "" حيث وجد نفسه في صراعات كبيرة مع أبناء عمه بعدما تُوفي والدهم وأوصى بأن يدير حكيم () كل التجارة والأملاك ولا يعطي أبناءه شيئاً ليكون هناك صراع كبير بين حكيم وأبناء عمه الذين سيخططون للتخلص منه ولكن حكيم يستطيع الانتقام من أعدائه سواء كانوا أولاد عمه أو أحمد فهيم ورياض الخولي.تابعي المزيد.. هل تعمد محمد سامي تكرار تعاون ونجاح عمرو سعد وإلهام شاهين في السينما بالدراما التلفزيونية؟وتتواجد الفنانة مي عمر في قائمة نجوم دراما الانتقام في الحلقات المقبلة من، وذلك خلال مسلسل "" حيث تستكمل مي خطتها للانتقام لنفسها ولوالدتها من رجب الجريتلي ()، بعدما تزوجته وتقربت منه، وبدأت محاولات توريطه في العديد من الأمور، ومن المقرر أن تشهد الحلقات المقبلة تحقيق إش إش هدفها والانتقام من رجب.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».