هذه حقيقة حمل دانييلا رحمة!

حقيقة حمل دانييلا رحمة

دانييلا رحمة تكشف عن حلم الأمومة

دانييلا رحمة تتألق في رمضان 2025 من خلال "نفس"

View this post on Instagram A post shared by CAP - Sabbah Brothers (@cedarsart)

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 01:19 صباحاً - تصدر اسم الفنانةترند مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول أنباء عن حملها.تداول عدد من الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير، أنباء حول حمل الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، حيث أكدت تلك الصفحات أن الثنائي ناصيف زيتون وقد شوهدا معاً عند طبيب أمراض نسائية في أحد المستشفيات في لبنان، مؤكدين حمل دانييلا بحسب ما أفادت تلك الصفحات.لكن دون التعليق من النجمةأو زوجها المطرب السوريعلى هذا الأمر وتأكيد صحة الخبر من عدمه.وكانت الفنانةقد كشفت في لقاء سابق مع قناة "سكاي نيوز عربية" عن حماسها لتحقيق حلم الأمومة، قائلة: "أكتر حلم بدي حققه هو أن أصبح أماً".يُذكر أن الثنائيقد احتفلا بزفافهما، يوم الإثنين الموافق 1 يوليو الماضي، في لبنان، بحضور عدد من الأصدقاء المقربين جداً والعائلة، وتم منع التصوير نهائياً، بعد وضع جميع هواتف المدعوين داخل خزائن مخصصة أو في محفظات لا يمكن استخدام الكاميرات من خلالها.وكان النجم السوري ناصيف زيتون قد كشف عن جلسة التصوير الرسمية لحفل زفافه على النجمة اللبنانية دانييلا رحمة، وأطلق الثنائي ألبوم الصور عبر حسابهما على "إنستغرام"، وعلّق زيتون على ألبوم الصور بتوثيق تاريخ الزواج الذي وافق اليوم الأول من شهر يوليو من العام الفائت، واكتفى بقوله: "السيد والسيدة زيتون".اطلعوا على مكياج العيون الخضراء من وحي بطلة المسلسل الرمضاني "بالدم" دانييلا رحمةتتألق النجمةفي مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل "نفس" من إخراج إيلي سمعان، ومن كتابة إيمان السعيد، وبطولة عدد من النجوم، وهم: عابد فهد، معتصم النهار، إلسا زغيب وآخرون. وتدور قصته في إطار درامي اجتماعي رومانسي حول الحب وما يترتب عليه من تضحيات كبيرة، من أجل إبعاد حقد وحسد وضغائن الآخرين.وتدور قصته حول راقصة باليه تفقد بصرها، ثم تجد الأمل في لاجئ سوري شاب يُعيد لها ثقتها بنفسها ويقع في حبها، لكن يتدخل والدها بنفوذه وسلطته لإنهاء علاقتهما، لتجد نفسها أمام مفترق طرق بين حبيبها القديم غيث وبين المضي قدماً في طريقها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».