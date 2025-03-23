ميرنا وليد - بيروت - لفتت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الأنظار بالحذاء الطويل المميز الذي أطلت فيه خلال إحتفالها بعيد الأم.

وقد ظهرت ميريام فارس بحذاء طويل وعالي بالأوان الوردي والأزرق الفتح والأصفر، واعتبره الجمهور خارج عن المألوف.

وقد أطلت ميريام فارس على متابعيها من خلال مجموعة صور و مقاطع فيديو شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها اثناء احتفالها بعيد الام مع أولادها بأجواء من الحب و الفرح، و اعتمدت اطلالة مميزة زاهية الالوان فكانت ترتدي توب ضيق باللون الزهري ذات أكمام طويلة مع شورت قصير بنفس اللون، و حذاء عالي مورد زاهي الألوان، بالغضافة غلى سترة شك طويلة من المخمل فوقهم، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

و علقت ميريام على منشورها بالقول: "أن تكوني أمك هي أفضل هدية على الإطلاق".

كانت هذه تفاصيل خبر حذاء ميريام فارس الخارج عن المألوف يلفت الأنظار.. وهكذا نسقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.