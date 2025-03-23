في عيد الأم.. الشبه بين مايا رعيدي ووالدتها الجميلة يلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - عايدت ملكة جمال لبنان السابقة، مايا رعيدي، والدتها بمناسبة عيد الأم مشاركاً الجمهور صور برفقة والدته الجميلة للغاية.



وعلقت مايا رعيدي على المنشور قائلة: "عيد أم سعيد لجميع الأمهات، خاصة إلى أمي الممتنة لها دائماً، أنا ككتنة لمناداتك أمي، أحبك للأبد".

وكانت مايا رعيدي قد شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو جديدة لها.

وأظهرت مايا من خلال منشورها، حبها للورود، إذ ظهرت وهي تحمل باقات ورود متنوعة ومختلفة الألوان.

وفي مقطع فيديو أحدث تفاعلا واسعا، ظهرت مايا وهي تحمل باقة ورود بيضاء، قبل أن تضع جانبا وتبدأ ببالرقص والتمايل بطريقة حماسية أثارت إعجاب المتابعين.

وأرفقت مايا المنشور بتعليق كتبت فيه: "للزهور معانٍ مختلفة لدى مختلف الناس - الميموزا ترمز إلى المرأة القوية، وورود الجوري تعبر عن "أحبك"، "أفتقدك"، "أنا آسف"... والزهور المجففة المتدلية من السقف؟ إنها تجعل الزمن يبدو معلقًا، كما لو كنتَ أبديًا".