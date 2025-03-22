شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 7.. ياسمين صبرى تطرد نيقولا معوض وتذهب بطفلها لمنزل أهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 7، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، قيام "زينب" ياسمين صبري، بطرد زوجها "أسامة" نيقولا معوض من غرفتها بالمستشفى بعد ولادتها، بسبب خلق مشاكل بينه وبين والدتها، محاولاً التفرقة بينهما.

وبعد أيام من تعافيها ومغادرتها للمستشفى ذهبت لمنزل أهلها، وصالحت والدتها "فاطمة" وفاء عامر وأعطتها حفيدها لتحمله، كما احتضنت ابنتها "زينب" وبنفس الوقت اتصل "أسامة" على "زينب"، ولكنها لم ترد، وقامت بإلغاء المكالمة لتنتهى الحلقة فى إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

وشهدت الحلقة معاناة "زينب" ياسمين صبري مع الحمل حيث جاء موعد الولادة ولم يكن زوجها موجوداً بالمنزل.

اتصلت "زينب" بزوجها "أسامة" نيقولا معوض، لكى ينقذها ولكنه لم يرد بالبداية بسبب انشغاله بمكالمة أخرى، واتصلت على شقيقها، وأخبرته، ثم اتصلت بزوجها ورد واستنجدت به وعاد مسرعاً واصطحبها للمستشفى، وطلبت منه الاتصال بوالدتها ولكنه لم يتصل ولم يرد علي اتصال اهلها بهم.

أخبرته الطبيبة بأن "زينب" أنجبت ابنهما ويتمتعان بصحة جيدة، فيما انتقل المشهد إلى والدتها "فاطمة" وفاء عامر وباقى أفراد أسرتها وهم يتملكهم القلق والغضب بسبب عدم استطاعتها معرفة مكان ابنتها بأى مستشفى.

وعلمت "فاطمة" وفاء عامر بالمستشفى التى تتواجد فيها ابنتها "زينب" ياسمين صبري بعد الاتصال بالطبيبة التى كانت تتابع معها.

ذهبت "فاطمة" وفاء عامر وزوجها "صبري" عزت زين، وابنهما "أحمد" عابد عنانى وزوجته "منال" هند عبد الحليم، للمستشفى وبمجرد دخولها للغرفة التى تتواجد فيها ابنتها، لتسألها ابنتها عن سبب تأخيرها، لتخبرها بأن زوجها "أسامة" نيقولا معوض لم يخبرها بمكان المستشفى، وانفعلت "فاطمة" عليه وقامت بصفعه على وجهه أمام الجميع، كما عنفت ابنتها واتهمتها بأنها وافقت على ما يفعله زوجها "اسامة" بسبب المال، وأخبرتها بأنها لن تسامحها وغادرت.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيما.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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