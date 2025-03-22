شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 7.. عماد ينفصل عن نانسى ويعرض الزواج على صديقتها دعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 7، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، اصطحاب "عماد" محمد دسوقي خطيبته "نانسى" مها نصار للبحث عن شقة إيجار قديم ليسكنا فيها أثناء زواجهما.

ولكن نشبت مشادات من "نانسى" مع "عماد" بسبب اصطحابها لمناطق شعبية والتى رفضت أن تسكن فيها، كما رفضت الإيجار القديم وطلبت منه شقة تمويل عقارى، الأمر الذى رفضه بحكم إمكانياته لأنه لا يستطيع دفع قسط شقة بجانب قسط السيارة والهاتف الذى أحضره لها، وفي نهاية الأمر أخبرته بأن كل شخص من طريق.

اتصل "عماد" بـ "دعاء" تحدث معها حول ما حدث بينه وبين "نانسى" وأخبرها بأنها كانت على حق وأنه من المفترض عدم الارتباط بها، وأنه سيختار المرة المقبلة صح، ليفاجئها بعرض الزواج عليها.

وشهدت الحلقة معاناة "محمود" أحمد جمال سعيد، وزوجته "رحاب" سمر مرسي مع الحمل، حيث ظهرت خلال مشهد بعد تعرضها لوعكة صحية ظنت بإنها حامل ليذهب بها "محمود" مسرعاً للمستشفى للتأكد من حملها.

وكشف الطبيب على "رحاب" ولكنه وجد أنها تعانى من نزلة معوية وليست حاملاً، ولكن ظهر "محمود" كرجل مصري أصيل ولم يحزن من شيء ويحمل الأمل فى الأيام المقبلة، وأخبر زوجته بأنه ليس غاضباً من شيء، وتحدثت "رحاب" مع صديقتها "دعاء" هاجر عفيفي، عن تمنيها أن يكون حمل وانهارت من البكاء.



يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.



يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج أسامة (نيقولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيما.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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