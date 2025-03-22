شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 22.. حكيم يأمر غزل بأن تكون صاحبة الكلمة فى القصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة 22 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداثا مثيرة، حيث طلب حكيم من غزل "دينا فؤاد" أن تكون صاحبة الكلمة في القصر، وأن تقف لأبناء عمه، وأن يروا شرها، فوعدته غزل بأنها ستفعل مايؤمرها به، فهي عاشقة للشر، فحذرها حكيم إذا طاله شيء من هذا الشر سوف يجعل ابنها يتيماً فطمئنته وقالت له أنها مستحيل أن تضايقه.

شهدت الحلقة 22 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، شعور لومة "يارا القاسم" بالخوف من حكيم، بسبب تحكيم رأيه في تنفيذ وصية عمه وعدم تقسيم الورث على أولاده، فطلبت لومة من صفا "هاجر الشرنوبي" أن تجعله يعدل عن قراره، لأنها الوحيدة الذي يسمع كلامها ولكن صفا أكدت لها أن حكيم سينفذ ما في رأسه.

شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث اجتمع أبناء عم حكيم، ليضعوا أيديهم في يد بعضهم حتى يقفوا أمام حكيم، واقترحت برنسة "سهر الصايغ" أن ينضم ياسين "ميدو عادل" إليهم لأنه في يديه كل الحسابات، واعترض بحر في البداية "محمد نجاتي" ولكن اقتنع بذلك ووافقهم الرأي بانضمام ياسين معهم ضد حكيم.

بدأت الحلقة 22 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، بجمعه لأولاد عمه حتى يبلغهم أنه لن يقوم بتقسيم الورث، وسوف يعطيهم شهرية كما أمر أبوهم قبل موته، فاعترض الجميع وطالبوه بتقسيم الورث، ولكنه لم يكترث لكلامهم وتوعد لهم إذا وقف أحد أمامه لن يسكت.

‎مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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