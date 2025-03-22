شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الله يكتب: مسلسل وتقابل حبيب.. نجاح بلا ضجيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال مسلسل "وتقابل حبيب" يتصدر مواقع البحث، وأعتقد أنه سيظل لآخر يوم في هذا الشهر الفضيل لروعة كتابة عمرو محمود ياسين والرومانسية الممتعة التي خلقها بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم فهمى، حتى شعر مشاهدو العمل أنهم جزء من عائلة "أبو العزم" يهتمون بصفة مستمرة بما يطرأ على هذه العائلة وإلى ماذا ستنتهي القصة الرومانسية الممتعة بين "فارس وليل"، وينتظرون إسدال الستار على هذه القصة بإعلان الارتباط بينهم.

كما يتمنون أن يبتعد فرح وكاريمان عن فارس؛ لأن الجميع يتعاطف مع ليل فقط، في هذا العمل الذى أراه من أفضل الأعمال الفنية في هذا الشهر بشهادة كل الأسر العربية والكل يجتمع على كره الشخصيات التي يلعبها خالد سليم ونيكول سابا وأنوشكا حتى النجم الكبير صلاح عبد الله، وذلك يدل على براعة أداء كل نجم منهم، وأن كل منهم يستحق التقدير والتكريم؛ لأنه نجح في أن يجسد شخصيته بمنتهى البراعة، وفى هذا العمل انتقل كريم فهمى إلى مكانة متقدمة في مشواره، حيث أصبح حلم كل فتاة أن تلتقى بشخص صاحب قلب كبير وحنون مثل شخصية فارس التي يلعبها.

نجاح مسلسل وتقابل حبيب يدل أيضا على أن العمل الجيد يفرض نفسه بقوة دون أى دعاية مبالغ فيها، كل التقدير والاحترام لكل نجوم هذا العمل وصناعه ومخرجه محمد الخبيرى الذى يثبت كل يوم موهبته البارعة في تقديم عمل رائع.

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