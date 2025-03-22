شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. الغموض يحيط بنهاية الحلقة 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل لام شمسية الحلقة 7، تصنت الطفل يوسف "علي البيلي" على نيللي "أمينة خليل" ووالده طارق "أحمد السعدني"، وذلك أثناء طلب نيللي الطلاق من طارق، وذلك على خلفية خيانته لها مع نهال "ثراء جبيل"، حيث سأل يوسف نيللي ما إذا كان هو السبب في خلافها مع والده لتؤكد له نيللي أنه ليس له علاقة بالأمر.

فيما انتهت أحداث الحلقة 7 نهاية غامضة، حيث وقفت نيللي أمام باب غرفة يوسف الزجاجي ثم دخلت بحذر، ليظهر عليها علامات الدهشة، وتسأل يوسف "أنتم بتعملوا إيه؟" في إشارة إلى حدوث أمر جلل لا تتوقعه في غرفة الطفل يوسف.

فيما شهد مسلسل لام شمسية الحلقة 7، شك طبيبة نيللي "أمينة خليل" في تعرضها لأزمة في الصغر تؤثر على علاقتها الحميمة مع زوجها، إلا أن نيللي نفت تعرضها لأزمة في الصغر حيث لا تتذكر أي تفاصيل تتعلق بذلك.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 5 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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