شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب 22.. نيكول سابا تمازح فارس وليل بأغنية "فارس أحلامى" والان مع تفاصيل الخبر

عُرضت قبل قليل الحلقة 22 من مسلسل وتقابل حبيب حيث تركزت الأحداث في الحلقة على حفل زفاف حازم (محمود ياسين جونيور) وإنجي (بسنت أبو باشا) بحضور كل أفراد الأسرة، وشهد الحفل العديد من التطورات بين ليل وعائلة أبو العزم وكذلك موقف فارس الداعم دائما لـ ليل أمام عائلته



وعقب عرض الحلقة داعبت نيكول سابا ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي من خلال نشر مشاهد من حفل زفاف حازم أبو العزم على أغنيتها الشهيرة "فارس أحلامي" وعلقت عليها وكتبت مازحة: "فارس أحلامي اللي في بالي.. بياخد معايا سيلفي".



شهدت الحلقة 22 من مسلسل وتقابل حبيب، مزيدا من التصعيد من رقية (نيكول سابا)، تجاه ليل (ياسمين عبد العزيز)، ففي الوقت الذي اجتمعت فيه عائلة أبو العزم لالتقاط الصور التذكارية بحفل الزفاف لم تصعد ليل إلى مسرح الحفل فناداها حازم بمجرد سيرها تجاها التجمع قررت رقية أن تهمس إلى إجلال (أنوشكا) التي أشارت لها بالتوقف وعدم الصعود لتضعها في موقف ومأزق كبير أمام كل الحضور إلا أن "فارس" تدارك الأمر.



بمجرد العودة إلى المقاعد بدأت رقية في تأجيج الوضع بين يوسف (خالد سليم) وفارس (كريم فهمى وبدأت في التحريض عليه حيث قالت ليوسف أنه كبير العائلة وأن ما قام به يوسف يستلزم الحساب وأنه الآن أصبح في صف ليل عدوتهم وأنه الأن أصبح مثلها عدو لهما أيضا..

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025