شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 7.. نيللي تطلب الطلاق من طارق والطفل يوسف يتصنت عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل لام شمسية الحلقة 7، قيام نيللي "أمينة خليل" بطلب الطلاق من زوجها طارق "أحمد السعدني"، وذلك على خلفية خيانته لها مع نهال "ثراء جبيل"، فيما شهدت الأحداث قيام الطفل يوسف "علي البيلي" بالتصنت عليهما، حيث استمع لحديثهما سويا.

فيما شهد مسلسل لام شمسية الحلقة 7، شك طبيبة نيللي "أمينة خليل" في تعرضها لأزمة في الصغر تؤثر على علاقتها الحميمة مع زوجها، إلا أن نيللي نفت تعرضها لأزمة في الصغر، حيث لا تتذكر أي تفاصيل تتعلق بذلك.

فيما شهد مسلسل لام شمسية الحلقة 7، قيام طارق "أحمد السعدني"، بالذهاب لصديقه الدكتور وسام "محمد شاهين"، في مكتبه بالجامعة، حيث طلب طارق من وسام أن يطلب من زوجة الأخير ألا تخبر نيللي زوجة طارق بعلاقته بنهال، حتى لا يتسبب ذلك في مشكلة هو ليس جاهزا لها حاليا مع زوجته نيللي "أمينة خليل".

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 5 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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